Protesta dei trattori | le Marche si mobilitano | centinaia di mezzi a Pesaro e Porto San Giorgio Occhio alla viabilità

Poco dopo le 8:30, sulla A1 Milano-Napoli è stata temporaneamente chiusa la stazione di Capua, in uscita per chi proviene da Napoli, a causa di una manifestazione in corso ...Da quasi due settimane il mondo dell’agricoltura, in Italia come in Europa, è in grande fibrillazione a causa dell’applicazione della nuova Politica Agricola Comune emanata dall’Unione Europea ed i cu ...CEREGNANO (ROVIGO) - Da oltre due anni sono terminati i lavori del primo stralcio di rifacimento di un'ala del cimitero comunale di Ceregnano ma ancora non sono stati conclusi con ...