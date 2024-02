Protesta dei trattori | le Marche si mobilitano a Pesaro 160 e Porto San Giorgio Presidio permanente fino a venerdì La Regione chiede un incontro

Il presidio in Valdichiana rimarrà attivo, fanno sapere gli organizzatori della Protesta , per gli agricoltori che si vorranno aggiungere. I ... ()

Amadeus non aveva confermato le notizie di accordi già in corso per ospitare gli agricoltori in protesta ...Fiorello prende la palla al balzo per scherzare bonariamente sulla protesta dei trattori e sull'apertura di Amadeus verso i leader del movimento, per una possibile ospitata sul palco (guarda). Il matt ...Roma, 5 feb - "La richiesta rispetto ai Cpr è una: tornare alla consapevolezza che nel nostro Paese c'era 10 anni fa e cioè che queste strutture vanno chiuse". Così Riccardo Magi, deputato e segretari ...