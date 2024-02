Protesta dei trattori | la marcia su Roma degli agricoltori con più di 250 mezzi L’appello | “Amadeus ci ospiti a Sanremo”

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Frutta e verdura prima gettata per protesta e per alzare l’attenzione sulla crisi del comparto agricolo, quindi regalata ai cittadini di passaggio in auto, molti dei quali si ...In venti sui trattori hanno marciato lunedì pomeriggio sulle corsie di via Aurelia da Torrimpietra a Cesano per protestare contro le norme europee sul mercato ortofrutticolo. I manifestanti hanno perc ...Non ci saranno i monologhi dei coconduttori nell’edizione 2024 del Festival di Sanremo. Nella prima conferenza stampa, Amadeus ha chiarito che sul palco dell’Ariston quest’anno è esclusa la presenza d ...