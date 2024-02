Protesta dei trattori | ecco i 3 miliardi in più del Pnrr per l' agricoltura

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Circa 3di euro di fondi delprevisti in più nella revisione del Governo interesseranno i contratti di filiera e l’agrisolare. Il ministero dell’, nel 2021, aveva dalfondi per 3,680di euro cui si aggiungevano 1,2di euro di Piano nazionale complementare. complessivamente quindi circa 4,8di euro. Con la revisione approvata a fine anno...

Sanremo, 5 febbraio 2024 – La rivolta dei trattori sta per approdare al Festival di Sanremo. Nessun blocco in programma davanti all’Ariston, ma gli ... (quotidiano)

Prosegue la Protesta dei trattori : in Campania presidio al casello dell'A1 di Santa Maria Capua Vetere. Mezzi in viaggio verso Roma da Sannio, ... (fanpage)

(Adnkronos) – La protesta dei trattori è arrivata alle porte di Roma, come annunciato nei giorni scorsi. Intanto, un primo contingente, da questa mattina, con una decina di… Leggi ...Prosegue la protesta dei trattori in Italia. Verso le 7 circa 250 mezzi sono partiti dalla zona del casello Valdichiana dell'A1 alla volta di Roma. I trattori si trovavano al presidio"in un terreno ...Tokyo, 5 feb. (askanews) – “Si può sempre lavorare per fare meglio e più, io sono pronta ad ascoltare le istanze dei lavoratori dell’agricoltura che per noi sono fondamentali. Chiaramente molta della ...