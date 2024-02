Protesta dei trattori | da giovedì mobilitazione a Roma | poi il corteo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) "Dainizierà la. I nostri mezzi confluiranno in diversi punti di raccolta attorno alla capitale e la settimana prossima ci sarà una grande manifestazione a". A dirlo Danilo Calvani, uno dei leader dellae alla guida del movimento 'Cra Agricoltori traditi', al termine di un incontro in questura a. "Dobbiamo ancora stabilire i dettagli - aggiunge - ma probabilmente...

I trattori alle porte di Roma. La protesta degli agricoltori punta la Capitale con un primo contingente che è posizionato poco fuori dal ..."Trovo la protesta dei trattori assolutamente giusta, sacrosanta, per il diritto al lavoro e alla tutela del proprio posto di lavoro. Ma nessuno mi ha contattato e non ho contattato nessuno". Lo dice ...Il caso degli agricoltori Un passaggio del punto stampa è dedicato alla protesta dei trattori, in marcia verso Roma. Meloni non vuole scontentare o tradire una parte importante dell'elettorato di ...