Protesta dei trattori a Rovigo | la ‘marcia’ a difesa dell’agricoltura

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – Unadegli agricoltori che si è concretizzata con circa 500, provenienti da tutta la provincia die da altre del Veneto. Si è trattato di una manifestazione composta, senza eccessi e problemi di ordine pubblico, solo qualche disagio alla circolazione. Il programma è iniziato con il ritrovo deinel piazzale antistante il Cen.Ser. di viale Porta Adige a, poi verso le 10.30 circa, la partenza del corteo lungo viale Porta Adige fino a fare il proprio ingresso ‘rumoroso’ in Corso del Popolo, dove hanno sostato per quasi un’ora. Il lungo serpentone deiè poi proseguito verso l’area del ‘Centro Commerciale 13’. Le foto delladeia ...

Il presidio in Valdichiana rimarrà attivo, fanno sapere gli organizzatori della Protesta , per gli agricoltori che si vorranno aggiungere. I ... ()

I trattori alle porte di Roma. La protesta degli agricoltori punta la Capitale con un primo contingente che è posizionato poco fuori dal ..."Trovo la protesta dei trattori assolutamente giusta, sacrosanta, per il diritto al lavoro e alla tutela del proprio posto di lavoro. Ma nessuno mi ha contattato e non ho contattato nessuno". Lo dice ...Il caso degli agricoltori Un passaggio del punto stampa è dedicato alla protesta dei trattori, in marcia verso Roma. Meloni non vuole scontentare o tradire una parte importante dell'elettorato di ...