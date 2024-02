Protesta agricoltori arriva a Roma | primi trattori su Nomentana

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) – Ladeita alle porte di, come annunciato nei giorni scorsi. Intanto, un primo contingente, da questa mattina, con una decina di mezzi si è posizionato sulla via, appena fuori dal Grande Raccordo Anulare. Entro oggi dovrebberore altri 300-400dalla Val di Chiana ed entro giovedì pomeriggio dovrebbero confluire 1.500da varie parti d'Italia. "Stiamo andando in Questura, intanto siamoti con una decina die ci siamo posizionati in un campo sulla viafuori dal Raccordo anulare ma entro stasera dovrebberore altre 300, 400 persone a bordo dei loro mezzi. Entro giovedì pomeriggio prevediamo l'arrivo di 1.500da varie regioni: Toscana, Lazio, Umbria, Molise e anche dal nord" afferma all'Adnkronos l'imprenditore agricolo Andrea Papa del movimento Riscatto Agricolo. Sono diversi i presidi diin corso alle porte di. Da Maccarese a Formello fino a Valmontone. Al momento non si registrano criticità. Si tratta di presidi che erano previsti, spiega all'Adnkronos Danilo Calvani, leader del Cra. "Si sposteranno quando daremo l'ok", aggiunge ma al momento "non è previsto nessun corteo nella Capitale". "Non sono mai entrati i– dice – e spero che non serva ma comunque al momento non è previsto" al massimo manifesteremo a piedi. Quanto aiche dovrebbero raggiungeredalla Valdichiana aggiunge: "Stanno facendo un altro tipo di. Noi non vogliamo la politica nelle nostre rivendicazioni, crea solo spaccature". A Valmontone al momento è in corso il corteo di circa 100 persone con 50che da via della Pace raggiungeranno il parco acquatico Magic Splash. Dalle 14 alle 15.30 è previsto invece un corteo dall'area verde della statale Aurelia al km 29,7 all'incrocio con via dei Tre Denari: in strada 20 persone con ottoche faranno un corteo di 5 km su via Aurelia perre a via del Fontanile di Mezzaluna e ritorno. Un altro corteo è previsto per lo stesso orario sulla via Formellese. Domani mattina le associazioni Liberidi Puglia e Basilicata organizzano una mobilitazione interregionale che si svolgerà tra Matera e Altamura (Bari), con una marcia diverso Bari. Si attendono partecipanti anche da altre regioni. Siper i provvedimenti dell'Unione europea sulla politica agraria comune e anche contro il Governo italiano che ha ripristinato la tassazione sulla categoria agricola. "La mobilitazione nazionale – spiegano Mimmo Viscanti (comitato di presidenza nazionale di Liberie presidente dell'associazione in Puglia) ed Emilio Vesia (presidente Liberiin Basilicata) – è stata preceduta da molte iniziative sul territorio e da numerosi incontri con i rappresentanti delle istituzioni a livello territoriale". A Matera si raduneranno glidelle province di Matera, Bari, Barletta Andria Trani e Taranto. Il corteo partirà alle ore 9 dal borgo Venusio, a Matera, muoverà verso Altamura e poi verso Bari, interessando le strade statali 99 e 96. Alla mobilitazione è annunciata anche la partecipazione di delegazioni diprovenienti anche da altre regioni (Calabria, Campania, Molise, Abruzzo e Lazio). Sempre per la, ieri si è tenuto un presidio sulla strada statale 106 Jonica a Metaponto di Bernalda (Matera) e nella scorsa settimana si sono tenuti cortei di mezzi agricoli a San Nicola di Melfi e nell'abitato di Matera. "Parlo da ministro ma sono idealmente al loro fianco sul trattore". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, commentando le proteste dei, a margine dell'avvio dei lavori della nuova stazione di Bergamo-Aeroporto di Orio al Serio e raddoppio della linea ferroviaria Ponte S. Pietro–Bergamo. Gli"contestano le politiche anti agricole dell'Ue e hanno tutta la mia solidarietà, perché pagare gliper non fare il loro mestiere, per lasciare incolti i lori campi o pagare i pescatori per non andare a pesca è una follia tutta europea e quindi sono al loro fianco", ha spiegato Salvini, auspicando però "che i disagi per il traffico in Italia siano ridotti al minimo".