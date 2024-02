Proprio loro l’hanno visto ad Amici | le parole dei big di Sanremo su Irama

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione2024, le rivelazioni degli ex volti disu: ecco cos’hanno dichiarato nel dettaglio i cantanti del festival della musica LE RIVELAZIONI DEI CONCORRENTI DI2024 SU, VINCITORE DI: CHI SONO E COS’HANNO SVELATO- Siamo oramai a sole 24 ore dall’inizio di2024. Tra i concorrenti troveremo anche I Santi Francesi, vincitori di X Factor Italia e pronti alesordio nel festival della musica italiana. Adsi chiamavano ...