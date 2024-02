“Pronto | nonna…” | ma è la truffa dei finti nipoti Intelligenza artificiale nuova frontiera dei ladri

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “”. Comincia così l’ultima, anzi cyberttrufa, che ha fatto scattare l’allarme dopo due episodi verificatisi a Roma nella scorsa settimana. Il problema è che dall’altra parte della cornetta non c’era alcun nipote: attraverso l’, infatti, ora si possono clonare le voci. Vediamo cosa è successo nella Capitale.Leggi anche: Biden dice che non c’è un’escalation della guerra in Medio Oriente, ma è davvero così? Foto: un fotogramma delle riprese della telecamera di sorveglianza domestica Due casi in pochi giorni Primo episodio, siamo nel quartiere di San Giovanni: un’anziana è stata raggirata da una malintenzionata, che, proprio grazie a una apposita app basata sullautilizzava la stessa voce ...