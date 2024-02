Pronostici di oggi 5 febbraio | Monday Night con Roma | Manchester City e Siviglia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Eccoci dunque al riepilogo deidi, è ladi De Rossi a concludere la giornata in serie A nella sfida casalinga contro il Cagliari di un cuore giallorosso come Ranieri che non è mai una gara banale. In Premier League ilpuò approfittare dello scontro diretto tra Arsenal InfoBetting: Scommesse Sportive e

Per la gara di domani sera le quote per la vittoria della squadra di Ranieri sono decisamente più alte rispetto a quelle per la vittoria della squadra di De Rossi ...Pronostico Roma-Cagliari, analisi della sfida della 23ª giornata di serie A in programma all'Olimpico lunedì 5 febbraio alle ore 20.45 ...È andata in fondo come da pronostico. Ha vinto l’Inter che ha giocato per vincere. Ha perso la Juve che era scesa in campo quasi solo per non perdere. La squadra che si sapeva più forte si è dimostrat ...