Promozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) casumaro 0 osteria Grande 3 : Saccenti, Testoni, Bini, Daniel (74’ Rimondi), Farina (37’ Finardi), Benini, Ginesi, Minarelli, Nicoli, Barbieri, Cresta. A disp. Manfredini, Guernelli, Pencarelli, Borsari, Amadelli, Rimondi, Ribello, Barbieri, Cresta, Corazzari, Finardi, Ginesi. All. Testa. OSTERIA GRANDE: Leoni, Bruni, Gabrielli, Stanzani (77’Massoudi), Mazza, Osmani, Cavini, Carboni, Spitz, Grazioso, Teglia. A disp. Canova, Longo, Zaganelli, Massoudi, Luppi, Netzu, Cavazzini, Serra, Vignudelli. All. Melotti. Arbitro: Alberto Coppola di Imola. Marcatori: 40’ e 83’ Osmani, 57’ Cavini. Note: 84’ espulso Minarelli. Ha resistito solo 40’ la formazione rossoblù, travolta a domicilio dalla capolista Osteria Grande, che ha approfittato delle tante assenze nei padroni di casa, da Franceschini a Vinci, da Faggioli a Ribello e Lazzarin. Larghi vuoti in giocatori importanti, leader ...