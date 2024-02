Promozione La Vianese aggancia il Bibbiano | domenica è big match

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) RIESE 2 ALSENESE 1 RIESE: Chiossi, Albertini, Agosti, Cristiani (29’st Pedrazzoli), Malavolti, Notario Aranda, Incerti, Ghiretti, Fantastico, Volpini, Mazzoli (45’pt Lugli). A disp.: Sgambati, Turci, Mustica, Vezzani, Iemmi, Mussi, Borghi. All.: Rossi ALSENESE: Indolfi, Hathaway, Compaore, Cerati, Kupa (25’st Rotondo), Simone Barbarini, Marzoli, Renteria (13’st Partelli), Luc Barbarini, Saia (22’st D’Elia), Guelfi. A disp.: Ballotta, Gremi, Gambazza, Bonini, Facchini, Sbordi. All.: Guarnieri Arbitro: Clemente di Parma Reti: Luca Barbarini su rig., al 45’pt, Fantastico al 30’st, Ghiretti al 40’st. Note: ammoniti Lugli, Agosti, Cristiani, Volpini, Mazzoli, Cerati e Marzoli. Espulsi Chiossi (R) al 45’pt e Simone Barbarini (A) al 18’st per doppio giallo.