Promozione | la squadra di Testini tallona la capolista Affrico La Sansovino corre con Sodiq Giusti e il Subbiano in ripresa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Non conosce pause il duello a distanza tra lae la. Fiorentino e savinesi ribattono colpo su colpo e così alla fine di questa 19esima giornata il distacco resta di cinque punti. L’ha la meglio sul Torrita, ma non senza faticare. I senesi davanti al proprio pubblico passano in vantaggio con Conteh, ma tra il 21’ e il 25’ Papini prima pareggia e poi raddoppia. NellaVecchi cala il 3-1 ma al 62’ Mazzi sigla il 3-2 che tiene aperto l’incontro fino alla fine, con i tre punti poi presi dai fiorentini. Lain casa del fanalino di coda Lucignano passa 4-1 nel segno di. L’attaccante sigla una doppietta (tre gol in due partite) con Mirante e Miccio ad allargare il divario. Nel mezzo la rete della bandiera di Dodaj che ...