Promozione Derby fatale alla Real Cerretese Decisivo un rigore nel finale

(Di lunedì 5 febbraio 2024)1 lampo meridien 2: Battini, Pagliai (85’ Tolaini), Grasseschi, Meucci, Michelotti (85’ Cerboni), Mordaga, Fedi, Fioravanti, Melani, Bouhafa, Menconi (75’ Masoni). A disp. Nigro, Lamberti, Tramacere Falco, Lapi, Pisano. All. Petroni. LAMPO MERIDIEN: Tirabasso, Fanani, Boghean (50’ D’Angelo), Mazzanti (88’ Bonni), Massaro, Simi, Di Vito, Vettori, Pirone, Maiorana, Raffi (67’ Dingonzi). A disp.: Bartolozzi, Taverna, Ferrucci, Del Fa, Aquilante, Vitolo. All. Magrini. Arbitro: Scalisi di Carrara. Reti: 11’ Maiorana; 56’ Mordagà; 78’ rig. Dingozi. CERRETO GUIDI – Passo falso casalingo per lache, dopo averla battuta in entrambi i due precedenti stagionali di coppa e campionato, stavolta è costretta ad arrendersi...