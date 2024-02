Progresso Un rigore allontana la salvezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Prato 10 : Ricco, Laverone, Angeli, Monticone, Bonetti, Sadek, Gemignani (80’ Diana); D’Agostino (66’ Trovade), Gori (85’ Bigonzoni), Limberti (66’ Stickler); Moreo (34’ Santarpia). All. Ridolfi.: Bizzini; Mele (67’ Carrozza), Ballanti, Biguzzi; Matta (58’ Cocchi), Corzani (65’ Baccolini), Selleri, Hasanaj, Pinelli (58’ Rossi); Barbieri (77’ Dal Monte), Cancello. All. Vullo. Arbitro: El Ella di Milano. Rete: 49’ (r) Santarpia. Niente da fare per ildi Matteo Vullo (foto), che malgrado la grande determinazione, per colpa di un episodio perde lo scontro direttoin casa del Prato e rimane bloccato a quota 21 punti in piena zona play out. Partita brutta al Lungobisenzio. Al 9’ contatto sospetto in area ospite: D’Agostino va a terra dopo un bel dribbling sul diretto ...