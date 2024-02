Programma di Sanremo 2024 dalla prima serata alla finale | tutti i momenti da non perdere

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Rullo di tamburi. Alle 20.40 di martedì 6 febbraio parte su Rai 1, e in streaming su Rai Play, la diretta della 74esima edizione del Festival diche per la quinta volta consecutiva sarà condotta da Amadeus, divenuto ormai recordman della kermesse musicale: ladel 2023 aveva registrato oltre 12 milioni di spettatori e una media del 66% di share. Cinque serate in cui, sul palco del Teatro Ariston della celebre città ligure, 30 artisti si sfideranno a ritmo di canzoni inedite finofinalissima di sabato 10 febbraio: chi uscirà vincitore, come sempre, rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest, che si svolgerà in Svezia dal 7 all'11 maggio. Poi la curiosità per i co-conduttori e le co-conduttrici, cinque quest'anno. Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella ...

Angelina Mango debutta sul palco del Festival di Sanremo con il brano La noia scritto insieme a...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali ...Non servono appostamenti sotto il teatro Ariston per immergersi nell’atmosfera di Sanremo: ci pensa Alexa a tenerci sempre aggiornati in tempo reale sui momenti più iconici e di ...E’ già febbre da Sanremo anche in Irpinia. Prenderà il via domani la 74esima edizione Festival di Sanremo 2024 in programma fino a sabato 10 febbraio 2024 al Teatro Ariston della cittadina ligure e in ...