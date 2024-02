Prof ferita | una collega | non c' era stata alcuna lite

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) "E' stato molto veloce, quasi non ci siamo resi conto di quanto è successo non c'erano stati diverbi, è stato improvviso". A raccontarlo un'educatrice della scuolaessionale Enaip di Varese in cui un 17enne ha accoltellato una docente, ricoverata in codice giallo e non in pericolo di vita. Laha assistito all'aggressione avvenuta nell'atrio della scuola. Quando gli studenti al termine delle lezioni sono usciti dall'istituto, un gruppo ha rivolto insulti ai giornalisti.