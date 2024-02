Prof accoltellata | Serafini Snals | “Gli insegnanti vanno tutelati | svolgono funzione insostituibile”

Tre colpi con un coltellino a serramanico: così un ragazzo di 17 anni ha colpito alla schiena tre volte la sua professoressa. È successo questa mattina, a Varese, mentre è in corso l'esame al Senato d ...La donna sottoposta a una delicata operazione, ma per fortuna le ferite non hanno interessato organi vitali. Il ragazzo, con diagnosi funzionale, proviene da un contesto famigliare non problematico. G ...La donna non è in pericolo di vita. Questa mattina, un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Varese dalla Polizia con l'accusa di lesioni per aver accoltellato una professoressa 57enne all'atrio dell ...