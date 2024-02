Processo Dani Alves | l’ex Barcellona rischia una dura condanna

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Questa mattina ci sarà ilper le accuse di un presunto stupro di una donna di 23 anni in un discoteca aQuesta mattina ci sarà ilper le accuse di un presunto stupro di una donna di 23 anni in un discoteca a. Dal 20 gennaio 2023,è in custodia cautelare poiché il giudice Anna Marín, che è stata quella che ha raccolto la sua dichiarazione, ha ritenuto la sua versione incoerente. Il calciatore, infatti, ha cambiato la sua versione ben cinque volte. La Procura chiede unaa 9 anni di carcere e l’accusa privata aumenta la pena a 12 anni. In più anche un risarcimento di 150.000 euro.