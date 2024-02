Primavera Camarda da stropicciarsi gli occhi Gol gioiello dell’enfant prodige

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nella convincente vittoria di ieri mattina al Crai Sport Center di Assemini contro il Cagliari, a brillare è stato senza dubbio Francesco, diamante grezzo al servizio del Milan di Abate che con una prodezza da campione assoluto ha realizzato il terzo e ultimo gol che è valso il 3-1 finale in favore dei rossoneri. Stop, dribbling e pallonetto: così il centravanti del 2008 rossonero ha realizzato un gol di pregiata fattura facendolo sembrare un gesto più che naturale e mettendo la parola fine a un match che è stato subito messo in discesa grazie al colpo di testa di Nsiala. Secondo gol in campionato per lui, prima del raddoppio arrivato grazie al destro di Sia, su una leggerezza del portiere cagliaritano Wodzicky, costretto all’errore da uno scatenatoIl palo ha negato la gioia del bis personale al classe 2008. Ma il suo nono centro ...