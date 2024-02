Prima gli albanesi e i rumeri | ora gli egiziani Lerner contro il governo? La reazione di Feltri | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si parla dello stupro di Catania adi domani. Nella puntata di lunedì 5 febbraio su Rete 4, ecco che interviene Gad. Il giornalista, ospite di Bianca Berlinguer, ricorda: "è toccato agliessere definiti stupratori e invasori, adesso mandiamo gli immigrati in Albania. Poi ai rumeni, ora tocca a questi che sono arrivati dall'Egittodei 18 anni. Sicuramente chi è autore di questo gesto esecrabile è un criminale", ma... Ecco chenon manca di lanciare una frecciata al centrodestra. Come? "Sicuramente in campagna elettorale ci sarà qualcuno che proporrà la revoca di questa legge che li instrada in case-alloggio, che cerca di insegnare l'italiano e di dare loro lavoro perché sono appunto minori non accompagnati". Vittorioperò, ...