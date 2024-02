Prezzi alle stelle per le case a Sanremo | il Festival fa volare il mattone

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) «Quest'anno compie 74 anni e per la città diè da sempre un vero e proprio volano del mercato immobiliare della Riviera di Ponente. Ildella canzone Italiana, che da tempo attira una notevole attenzione mediatica e turistica, fa esplodere il segmento delle locazioni a breve termine. Si compra per affittare, e anche velocemente». A fare il punto della situazione è Raffaele De Fiore, executive manager e titolare di dieci punti vendita Tempocasa tra cui, appunto,. Secondo i dati elaborati dall'agenzia sanremese, nel periodo delcanoro un buon 70% delle compravendite è in funzione dell'affitto a terzi. Il restante 30% compra un immobile per sé, come abitazione principale. «A partire da sei mesi prima del- spiega De Fiore - assistiamo all'impennata delle ...