Prestazione sontuosa della Dea | Lazio strapazzata al Gewiss e quarto posto blindato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Bergamo. E’ stata una partita a senso unico, letteralmente dominata dalla formazione di Gasperini che avrebbe potuto concludere il primo tempo con almeno 4 reti di vantaggio. Solo, si fa per dire, due invece le marcature a favore dei nostri grazie a una prodezza di Pasalic ed al rigore trasformato da De Kataleare. Il fantasista belga ha disputato una gara straordinaria, facendo letteralmente impazzire la difesa nerazzurra, spesso costretta al fallo per fermare le sue incursioni. Il gioiellino sembra davvero un altro giocatore rispetto a qualche mese fa ed in questo momento sta guidando con maestria l’attacco atalantino. L’Atalanta è stata proprio bella nella prima frazione di gioco: un meccanismo praticamente perfetto di fronte al quale i laziali hanno costantemente faticato. Soltanto Holm è apparso meno brillante del solito, soprattutto nella fase difensiva. I tifosi nerazzurri hanno ...