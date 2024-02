Presidenziali Usa Tutte le questioni economiche della corsa al voto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) QUANDO BILL CLINTON sfidò George H.W. Bush, l’elezione ruotava tutta intorno al rilancio di un’economia al rallentatore. Nel quartier generale del candidato democratico comparve così un cartello destinato a entrare nella leggenda politica: "It’s the economy, stupid". In effetti, da Herbert Hoover a McCain è molto difficile per un presidente o il suo partito mantenere o conquistare la Casa Bianca se l’economia soffre, l’incumbent non riesce a raddrizzarla o il candidato non sa convincere gli elettori di avere un piano per farlo. Joe Biden, in crisi di popolarità nonostante il buon andamento dell’economia statunitense, sembra l’eccezione a questa correlazione. È davvero così? Dalla crescita del 3,3 per cento nel 2023, con pieno superamento del calo causato dall’invasione russa dell’Ucraina all’inizio del 2022, all’inflazione riportata sotto il 2 per cento, fino all’occupazione (con la ...