Small Things Like These, un dramma storico con Cillian Murphy , aprirà il Festival del Cinema di Berlino di quest’anno. Il film basato sul libro ... (screenworld)

La presentazione del volume occasione per i ricordi di Amato, Minniti, Zanda, Ferrara, Savona, Ortona Il "primato della politica" come culto, un ... (sbircialanotizia)

Una solida fede anglicana è un elemento cruciale dell'istituzione monarchica britannica. La questione della fede del re non si era mai presentato in cinque secoli di storia britannica. Ovvero dai tempi di Enrico VIII che - alla ricerca di un divorzio nel 1531 - causò una scissione permanente dalla Chiesa cattolica di Roma

Non va mai in Chiesa, se non in occasioni pubbliche e commemorazioni, anniversari, il Natale a Sandringham e la Pasqua a Windsor. A differenza del ... (iodonna)