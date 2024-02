Premierato | in caso di sfiducia si torna al voto | sempre meno poteri al capo dello Stato

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La maggioranza ha raggiunto l’accordo sul. Indidel premier eletto si tornerà alle urne. L’unica eccezione resterà quella del premier rdi riserva, che può subentrare in casi eccezionali come morte, impedimento permanente o decadenza. La norma anti-ribaltone della riforma costituzionale, quindi, cambia e va a ridurre ulteriormente idel. Il nuovo articolo 4 del testo della minsitra delle Riforme, Elisabetta Casellati, prevede che indidel premier, il “presidente della Repubblica scioglie le Camere”., come cambia la norma anti-ribaltone Se il premier decide volontariamente di dimettersi, “previa informativa parlamentare”, può proporre, entro ...

I leader del centrodestra hanno dato il via libera a una nuova formulazione della norma antiribaltone del disegno di legge sul premierato.Un ritorno alle urne in caso di sfiducia del premier eletto e per quello di riserva che subentra solo in casi eccezionali ...Oggi alle 12 in commissione scade il termine per la presentazione degli emendamenti al ddl Casellati sul premierato. Tra le novità, in caso di mozione di sfiducia motivata si va direttamente allo ...