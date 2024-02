Premierato | il governo trova l’intesa sugli emendamenti Il primo sì a giugno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) A fine giornata, si contano in Commissione Affari costituzionali del Senato, circa 2milaal ddl sul. Un Ddl su cui il, secondo l’auspicio della premier Giorgia Meloni, punta ad avere ilok del Senato entro il voto delle europee di. Dopo giorni, sul filo di lana, la maggioranza hatoriducendo a 4 i suoi, con una riformulazione che mette d’accordo i leader del centrodestra sull’art. 94 della Carta, dove si normano i poteri del premier eletto, ripristinando il principio del “simul simul”. Principio che apre direttamente le porte al voto «in caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata»., il ...

Il ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, fa sapere che il documento verrà sottoposto ai leader. Poi le modifiche verranno ... (ilgiornale)

Fissata per oggi la scadenza per presentare il Ddl sul Premierato alla Commissione Affari costituzionali. Una volta depositati gli emendamenti la ... (ildifforme)

Negli ultimi giorni, il ddl sul Premierato è rimasto fermo in Commissione affari costituzionali in Senato sul voto di fiducia, le dimissioni del ... (notizie)

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - In una Tokyo sferzata da una tempesta di neve, Giorgia Meloni -dopo il bilaterale con l'omologo giapponese Fumio Kishida ... (liberoquotidiano)

Riforma del premierato, la maggioranza trova l'accordo sulla norma anti-ribaltone. Nel frattempo l'opposizione presenta 2000 emendamenti.Premierato. "C'è grande soddisfazione – dichiara in una nota la ministra alle Riforme Elisabetta Casellati - per aver trovato una ...