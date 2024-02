Premierato | il costituzionalista a Notizie com | “Ci sarà un Parlamento con servi obbedienti al capo del governo”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Negli ultimi giorni, il ddl sulè rimasto fermo in Commissione affari costituzionali in Senato sul voto di fiducia, le dimissioni del premier eletto e un eventuale ritorno al voto. Lega e Fratelli d’Italia hanno raggiunto un accordo che attende l’ok dei leader e potrebbe arrivare al ritorno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni da Tokyo. La proposta prevede che laddove venga approvata una mozione di sfiducia motivata, il premier dovrà dimettersi e si dovrà votare. Al contrario, quando la maggioranza viene meno per il voto contrario a un decreto su cui ilha apposto la fiducia, le dimissioni non saranno automatiche. (Ansa Foto) –.comIn questo secondo caso ildovrà votare una nuova mozione di fiducia. E se non viene confermata, il presidente della Repubblica interverrà ...