Premiati dall’Automobile Club de France per l’innovazione e lo sviluppo sostenibile

(Di lunedì 5 febbraio 2024) ALCANTARA È OGGI tra le più apprezzate espressioni del Made in Italy nel mondo. Un primato riconosciuto di anno in anno in oltre mezzo secolo di attività e che proprio lo scorso dicembre ha ricevuto l’ennesimo riconoscimento. Alcantara infatti è stata premiata agli Automobile Awards nella prestigiosa cornice dell’Automobilededi Parigi. La sesta edizione dell’evento ha riunito 53 marchi, inclusi carmaker e fornitori dell’industria automobilistica, in lizza per le 23 categorie di premi: dal veicolo più sicuro, alla concept car più innovativa. La giuria composta da esperti e appassionati del mondo automotive, ha assegnato ad Alcantara il premio di "Coup de Coeur LR 66" dedicato al brand che si è distinto maggiormente durante l’anno per le sue azioni e la sua avanguardia. Questo riconoscimento, presentato davanti a un pubblico di grandi ...