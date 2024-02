Precipita su Monte Bianco | muore 20enne

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 22.00 Un alpinista francese ventenne è mortondo sul massiccio del. Procedeva in discesa, con un compagno, sulla cresta di confine italo-francese, nel tratto che va dai Domes de Miage al rifugio Durier. "Era correttamente equipaggiato ed è caduto sul versante italiano" del massiccio, spiega un portavoce del Plotone d'Alta Montagna della gendarmeria di Chamonix che ha condotto le ricerche. L'incidente a 3.400 metri di quota. L' alpinista èto per 150 metri fino al ghiacciaio sottostante.

commenta Un escursionista di 58 anni è stato trovato morto dopo essere precipita to in un canalone per un centinaio di metri sul monte Moregallo , in ... (247.libero)

Novezzina (Verona), 1 febbraio 2024 – Incidente mortale in montagna oggi in provincia di Verona dove un escursionista ha perso la vita precipita ndo ... (ilrestodelcarlino)

Ieri, inoltre, due escursionisti sono morti in Alta Savoia (Francia), a poca distanza dal massiccio del Monte Bianco, dopo essere precipitati per circa 50 metri in un ripido canale, nel comune di ...