Precipita dal Monte Bianco | morto un ragazzo francese di vent’anni

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un alpinistaventenne èdopo essereto sul massiccio del. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane stava procedendo in discesa, con un compagno, sulla cresta di confine italo-, nel tratto che va dai Domes de Miage al rifugio Durier. “Era correttamente equipaggiato ed è caduto sul versante italiano” del massiccio, ha spiegati un portavoce del Peloton de Haute montagne della gendarmeria di Chamonix (Francia), che ha condotto le ricerche. L’incidente a circa 3.400 metri di quota: “L’alpinista èto per circa 150 metri, fino al ghiacciaio sottostante”. L’allarme la notte del 4 febbraio e il ritrovamento del corpo è avvenuto il pomeriggio del 5 febbraio. Leggi anche: “Re Carlo ha il cancro”: l’annuncio choc della ...

Sempre domenica altri due escursionisti sono morti in Alta Savoia (Francia), a poca distanza dal massiccio del Monte Bianco, dopo essere precipitati per circa 50 metri in un ripido canale, nel comune ...