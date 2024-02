Prato in vendita? Non c’è alcuna trattativa E Commini ‘punge’ l’imprenditoria locale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) "Non c’è stato nessun tipo di offerta, da nessun imprenditore parmense. Ci sono state un paio di persone che hanno provato ad avvicinarsi, parlando con alcuni elementi del mio entourage, ma nessuno di questi è mai arrivato a parlare con me o a sedersi ad un tavolo con me". Parla lentamente, con grande serenità, ma senza peli sulla lingua il presidente del, Stefano, evidentemente infastidito dalle ultime voci e da una notizia pubblicata dal quotidiano il Tirreno nei giorni scorsi, nella quale, appunto, si faceva intendere di unaavviata per la cessione della società biancazzurra, con tanto di incontri già avvenuti e di cifre sul tavolo. "Ilnon è in, ma ascolto tutti. Capisco che i tifosi sono arrabbiati, visti gli scarsi risultati. Hanno le loro ragioni per ...