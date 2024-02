Povere creature! ancora primo al box office italiano | supera i 4 | 7 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il fascino enigmatico del cinema di Yorgos Lanthimos e il talento di Emma Stone non hanno rivali,guida gli incassi italiani per la seconda settimanando i 4,7di. Emma Stone e la sua creatura ingenua e sagace premiati dal pubblico. A dominare il boxnostrano per la seconda settimana consecutiva è il Leone d'Oro di Venezia 2023,, diretto dal greco Yorgos Lanthimos. 1,8raccolti in 575 sale portano l'incasso totale a oltre 4,7. Come rivela la nostra recensione di, la pellicola dai toni grotteschi è una rilettura del mito di Frankenstein in chiave femminista che racconta la ...