‘Povere creature!’ ancora in testa al box office

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) – . Nel weekend 1-4 febbraio, il film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone si conferma miglior incasso con 1.845.453 euro, una media di media di 3.209 euro e 4.705.105 euro complessivi. A tallonarlo la commedia sentimentale ‘Tutti tranne te’ con 1.792.650 euro, un totale di 3.725.569 euro e la più alta media copia di 4.966 euro. Nel fine settimana gli incassi Cinetel sono stati pari a 7.672.293 euro, -21% rispetto al week-end precedente e +41% rispetto all’analogo dell’anno scorso. Sul terzo gradino del podio ‘I soliti idioti 3’ con 768.923 euro per complessivi 3.155.335 euro, la prima new entry della Top10, ‘Argylle – La super spia’, è quarta con 402.588 euro, la seconda, ‘The Warrior – The Iron Claw’, nona con 194.874 euro. L'articolo proviene da Italia Sera.