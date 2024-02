“Potenziati servizi per l’infanzia e bambini con disturbi del neurosviluppo | ottima notizia” 

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Benevento, la nota stampa a margine dell’incontro con l’assessore alle Politiche Sociali Benevento, 5 febbraio 2024- Convocate dall’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola, le associazioni Angsa Sannio (Associazione nazionale genitori persone con autismo), Insieme per Aps, Faba (Famiglie bimbi autistici), Aipd (Associazione italiana persone down), Adhd (Associazione per le persone con disturbo dell’attenzione) hanno preso parte alla conferenza, che si è svolta stamane a Palazzo Mosti, per la firma del protocollo d’intesa tra Comune e Asl avente ad oggetto la costituzione del polo materno-infantile nella Casa di Jonas. “Ringraziamo il Sindaco e l’Amministrazione comunale per aver donato una struttura che consentirà il potenziamento deie pere per icondel ...