Possibile fase di maltempo anche intensa entro il weekend

(Di lunedì 5 febbraio 2024) AGI - La prima settimana di febbraio inizia ancora con una situazione sinottica che vede l'alta pressione protagonista tra Atlantico, Europa occidentale e Mediterraneo centrale. Condizioni meteo per lo più stabili in Italia ancora per qualche giornose inizierà ad affacciarsi una sempre maggiore nuvolosità. Possibilitàdi nebbie e nubi basse su coste e pianurecompatte. Sul finire della settimana ecco però che una vasta struttura depressionaria si muoverà verso l'Europa occidentale. Condizioni meteo in peggioramentoin Italiailcondiffuso e localmenteintenso soprattutto sui settori occidentali della Penisola. Sono gli ultimi aggiornamenti del CMeteo Italiano che mostrano ...