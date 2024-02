Porti Napoli e Salerno | record storico di passeggeri e crocieristi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiL’exploit del turismo della Campania si vede anche dal numero dimovimentato nel Sistema Portuale della regione. Nel 2023 sulle banchine deidie Castellammare di Stabia sono transitate ben 8,36 milioni di persone, in crescita del 9,1 per cento sul 2022, di cui 1,73 milioni di, il 43,2 per cento in più sul 2022. Si tratta del più alto flusso di persone di sempre imbarcate e sbarcate sulle banchine deicampani. Numeri senza precedenti, quindi, che l’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Tirreno Centrale porta anche alla BIT 2024, in corso alla Fiera di Milano dal 4 al 6 febbraio. «Il flussodel sistema portuale campano è secondo solo ad Hong ...