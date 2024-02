Pontecagnano | incontro con Arcidiocesi sul Postumanesimo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nell’ambito della formazione del Clero dell’di Salerno-Campagna-Acerno, martedì 6 febbraio, presso il Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II” aFaiano, verrà trattato l’interessante e attuale tema del “: sfida e risorsa per l’evangelizzazione”. Relatore d’eccezione dell’previsto alle 10 di domani, sarà Rev. Prof. Josè Maria Galvan. Lui è laureato in Medicina e Chirurgia, Dottore in Teologia e Docente di Teologia Morale presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce e di Antropologia Teologica nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare. Don Josè Maria Galvan dal 2000 collabora con l’ARTS Lab della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. I temi sono legati alle implicazioni antropologiche della ricerca sulla robotica e sulla ...