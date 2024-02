Ponte Galeria | 22enne si suicida nel Cpr | scatta la protesta | feriti 2 carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 febbraio 2024 -Unoriginario della Guinea si è tolto la vita ieri nel centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) diin via Cesare Chiodi a Roma. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato San Paolo. Dopo il suicidio, scoppia il caos: peralcuni ospiti hanno tentato di forzare le grate della struttura e lanciato sassi contro il personale. Per riportare la situazione alla normalità le forze dell’ordine hanno lanciato alcuni lacrimogeni. Alcuni ospiti hanno abbattuto due grate, cercando di sfondare una porta di ferro e di incendiare un’auto, posta all’esterno. Duesono rimasti lievementenei disordini. Sul posto c’erano cinque militari del Reggimento Lazio, in servizio di ordine pubblico, che sono stati oggetto di ...