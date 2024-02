Polpettine in brodo | quelle che mi faceva la nonna!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 5 febbraio 2024)e pasta in: i piatti di una volta Con il clima rigido di questi giorni, non c’è niente di meglio di un primo che scaldi corpo e animo, come questein bordo con i quadrucci. Questo tipo di pasta è davvero perfetta per questa ricetta, ma ovviamente possiamo aggiungere qualsiasi pasta corta di nostro gradimento. I quadrucci, poi, hanno una storia che profuma di tradizione. Un tempo, le nostre nonne preparavano tutto in casa, anche e soprattutto la pasta all’uovo. Recuperavano gli avanzi e li riducevano in quadratini per non sprecare nulla. Così nacquero i quadrucci. Per questo piatto, possiamo utilizzare ilpronto, ma se riusciamo a ritagliarci il tempo di realizzarlo in prima persona, la resa finale sarà ancora più sana e saporita. Ricordiamoci di formare...