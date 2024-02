Polonia | il ministro della Difesa | prepariamoci alla possibilità di una guerra con la Russia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ildi Varsavia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha avvertito che ladeve prepararsi all’eventualità di unacon la. “Mi aspetto ogni scenario e tengo conto seriamente di quelli peggiori. Questo è il compito di unnella situazione in cui ci troviamo”, ha detto Kosiniak-Kamysz, rispondendodomanda del quotidiano Super Express se ha preso in considerazione ladi una sconfitta militare dell’Ucraina e di una conseguente invasione di territorio polacco da parte russa. Ilha sottolineato di non aver parlato in maniera improvvisata, ma di aver soppesate le sue affermazioni con attenzione. Il suo dicastero, ...