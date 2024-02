Poliziotto ucciso durante una rapina | 2 arresti dopo 38 anni grazie alle impronte digitali

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Trentottocerti di aver dato un volto e un nome ai duetori che uccisero unun colpo in gioielleria. Tuttoa un’impronta digitale rinvenuta all’epoca e ora inserita nel sistema centrale della Scientifica dove vengono archiviate tutte lepreseil fotosegnalamento. La procura di Napoli è convinta che siano GiovRendina e Salvatore Allard, oggi rispettivamente 60 e 59, i due banditi che il 4 dicembre 1986 entrarono in azione nella gioielleria Romanelli di Pianura, quartiere del capoluogo campano, e che uccisero il sovrintendente Domenico Attianese, intervenuto per fermarli nonostante fosse fuori servizio. L’inchiesta della procura guidata da Nicola ...

