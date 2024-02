Poliziotto ucciso 36 anni fa | nuovo arresto per due rapinatori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMalgrado non fosse in servizio intervenne per difendere la vittima di una rapina in gioielleria: a distanza di oltre 36sono stati arrestati dalla Polizia di Stato e dalla Procura di Napoli i presunti autori dell’omicidio delDomenico Attianese,il 4 dicembre 1986 nella gioielleria Romanelli del quartiere Pianura di Napoli. Si tratta di GiovRendina e di Salvatore Allard, di 60 e 59che dopo avere bloccato i titolari della gioielleria, sotto la minaccia delle armi stavano saccheggiando il negozio. Ad accorgersi di quanto stava accadendo fu la figlia di Attianese, all’epoca 14enne, che avvertì il padre: la famiglia abitava infatti a poca distanza dalla gioielleria. Ilintervenne ma fu disarmato durante una ...