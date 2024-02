Polizia locale Napoli | controllati 393 veicoli in città

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGli agenti delladiappartenenti al Gruppo Intervento Territoriale Motociclisti hanno condotto nei giorni scorsi una serie di servizi di controllo del territorio, sia ordinari che straordinari, finalizzati al contrasto delle violazioni in materia di circolazione stradale. Lo rende noto in un comunicato Palazzo san Giacomo. Sono stati393, “evidenziando numerose violazioni di cui: mancanza di copertura assicurativa 35, conducente sprovvisto di patente perché mai conseguita 15, superamento del limite di velocità 8, omessa revisione 4, utilizzo del telefonino durante la guida 3, mancanza documenti per la circolazione 22, divieti di sosta: 10”. Sono stati17stranieri, dei quali cinque ...

