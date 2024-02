Pm10 alle stelle | restano le limitazioni Aspettando la pioggia

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) BERGAMO. La centralina Arpa di via Garibaldi, in città, ha toccato il 20° giorno di sforamento dei limiti delle polveri sottili dall’inizio dell’anno. In poco più di un mese si è quasi eguagliato il dato dell’intero 2023.