Plus Innovation | Bari | Inn-Fabula | la nuova Business Unit di Plus Innovation che racconta storie di valore facendo crescere i Brand”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) - Progetti di comunicazione e marketing strategici, daling all'Advertising mixando multidisciplinarietà e creatività, 5 febbraio 2024.Nasce Inn-latargatache vede l'apporto delle competenze di Market-ing: si tratta di una Suite completa e flessibile di Servizi di Comunicazione attualizzati alle nuove esigenze di un mercato sempre più fluido e dinamico. Le due aziende baresi, specializzate in attività complementari rivolte alle PMI, integrandosi tra loro vanno così a completare la filiera della knowledge e dell'innovazione, sia in ambito tecnologico che dei servizi di marketing e comunicazione. “Il processo di digitalizzazione delle imprese non riguarda esclusivamente la sfera tecnologica, esso ha cambiato profondamente anche la comunicazione aziendale; passando dal ‘centric' al ‘people centric' i consumers hanno acquisito centralità e potere”, spiega Marina Loconte, Art Director di Inn-. ”La comunicazione d'impresa nell'era digitale è un processo articolato e quanto mai essenziale; grazie ad Inn-offriamo le migliori soluzioni per costruire una forte identità del Marchio e comunicarla al meglio. Dietro ogni prodotto o servizio c'è une dietro ognic'è una storia, la nostra mission èrla bene. Valori, prodotti e servizi possono essere trasformati in racconti memorabili:in cui le persone possano riconoscersi, vivere esperienze coinvolgenti, emozionarsi. Quando una ‘idea giusta' è tradotta in modo originale e penetrante nasce una comunicazione che funziona: il Marchio diventa autorevole e desiderabile, mentre la scelta strategica dei mezzi fa il resto. Saperrediè un'arte che utilizza ad hoc architetture narrative e visive che, opportunamente veicolate attraverso canali online e offline, permettono di posizionare al meglio l'azienda e i suoi prodotti/servizi, creando un legame forte e duraturo con i prospect”. Inn-è un'Agenzia di Comunicazione e Marketing che offre alle aziende il grande vantaggio di interfacciarsi con un interlocutore unico capace di supportare la comunicazione d'impresa a 360 gradi: dalla fase di definizione delle strategie e delle attività di marketing e comunicazione, alla loro implementazione e realizzazione, fino alla verifica delle performance.attraverso Inn-offre competenze trasversali di marketing, comunicazione e sicurezza dei dati, creando campagne Advertising volte ad incrementare laKnowledge, che si traduce in ascolto, interazione e soprattutto, considerata l'era digitale nella quale viviamo, condivisione. “Un DigitalPlan sviluppato minuziosamente offre enormi opportà per la crescita aziendale, in quanto applica tecniche e strumenti ricercati e mirati. Inn-trae la sua forza proprio dalla multidisciplinarietà e dalla contaminazione di skills e mezzi diversi, requisiti indispensabili nel contesto attuale, in rapido e costante mutamento”, afferma Isabella Loffredo, Marketing manager di. “La nostra mission è offrire consulenza e servizi di marketing calibrati sulle specifiche esigenze. Ci proponiamo come partner in grado di supportare le decisioni manageriali in ottica data driven, grazie ad una capacità consulenziale overview, utile ad orientare ed implementare le diverse strategie di medio-lungo termine per il raggiungimento di obiettivi concreti. Inn-è l'unione di talenti differenti ma complementari, il tratto distintivo che ci permette di realizzare progetti di comunicazione sempre più completi ed efficaci grazie al contributo di risorse umane che sanno combinare in maniera agile ed intelligente, pensiero strategico, creatività e tecnologia”. Contatti: https://www.inn.it/