Plumcake agli spinaci | freschi o surgelati | è sempre una meraviglia!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Adoro glie forse sono tra gli ortaggi che consumo da più tempo. Faccio parte della generazione cresciuta con i consigli di Braccio di Ferro, lo ricordate anche voi? Mi avevano convinta che sarei diventata fortissima, quasi imbattibile se li avessi mangiati e, così, fin da bambina ne vado ghiotta. Lessati, frullati nelle zuppe, in insalata, saltati in padella, filanti con il formaggio, le ricette per cucinarli sono tantissime e mi piacciono tutte. Questo, però, è tra le più originali. Siamo abituate a concepire questi ortaggi soprattutto come farcitura di quiche o crostate salate e non pensiamo che possano diventare l’ingrediente principale di un lievitato! Ma vi basterà un morso per innamorarvi di questa torta salata, originale e inusuale. Perfetta anche per una scampagnata fuori porta, la domenica, come pranzo al sacco. È deliziosa ...