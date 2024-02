Più di 500 infrazioni gravi in un anno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ben 394per mancato rispetto del semaforo rosso, 121per eccesso di velocità, 54 per revisione scaduta e 15 per mancata copertura assicurativa. Sono alcuni dati emersi dal bilancio della polizia locale di Longiano, riportati dal sindaco Mauro Graziano e dall’assessore alla sicurezza, Lorenzo Campana. Nel 2023 sono stati denunciati tre ragazzi per danni a una colonnina fissa Velo ok, e altri quattro giovani a seguito di controlli ordinari su strada. "È in corso il rifacimento delle strisce pedonali su tutto il territorio – – ha detto Campana – oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche in corrispondenza dei passaggi pedonali di Longiano, Ponte Ospedaletto e Badia". Quanto al decoro urbano, che "oltre a generare degrado ambientale crea un notevole aumento dei costi per il ripristino dell’igiene urbana", gli agenti ...