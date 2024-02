Pistocchi | “Ancora due rigori non fischiati al Napoli e all’Inter | Rocchi deve spiegare”

Per capire che Lindstrom non è un esterno basta leggere la sua scheda su Internet oppure i resoconti delle sue gare in Nazionale danese Napoli inguardabile, perderà Zielinski per decreto presidenziale ...Maurizio Pistocchi, giornalista, ha commentato su Twitter alcuni episodi arbitrali dell'ultima giornata di Serie A: "Nell’ultima di campionato, due interventi in area di rigore, di Cabal su ...In Napoli-Hellas Verona manca un rigore netto non ravvisato dall'arbitro Piccinini e neanche dal VAR per un fallo di Cabal su Kvaratskhelia. Le moviole hanno evidenziato l'errore della ...