Piracy Shield | bloccati 65 DNS e 8 IP per diffusione illegale della Serie A

(Di lunedì 5 febbraio 2024) A partire da venerdì 2 febbraio, sono statientro trenta minuti dalla segnalazione, attraverso la piattaforma, 65 DNS e 8 indirizzi IP che diffondevano in modo illecito le partite23ma giornata del Campionato di calcio diA.La procedura, prevista dalla legge 14 luglio 2023, n. 93 e dal regolamento AGCOM sulla tutela del diritto d’autore online (delibera n. 680/13/CONS, come modificata dalla delibera n. 189/23/CONS), consente una gestione automatizzata delle segnalazioni, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 4-bis del citato regolamento.La normativa prevede che in occasionetrasmissione di un evento sportivo in diretta (partite del Campionato di calcio o gran premi di Formula uno, ad esempio), i titolari dei diritti possano accedere a ...

Bastava cercare rapidamente su Google per trovare un'alternativa. Piracy Shield non ha funzionato bene in queste prime battute contro la pirateria.Piracy Shield è entrato effettivamente in funzione nel weekend appena trascorso. La piattaforma di AGCOM, operativa dal 31 gennaio, è stata messa alla prova in occasione della 23a giornata del campion ...Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, nel weekend è entrata in funzione la piattaforma Piracy Shield contro l’IPTV e pezzotto, che durante Lecce-Fiorentina ha già dato i primi frutti ...